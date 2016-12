Beschluss des hessischen Landtags: Gesetz zur Beratung für Schwangere in Notlagen beschlossen

24 Fragen rund ums Fest der Liebe Das große FNP-Weihnachtsquiz

Wie viele Weihnachtslieder gibt es? Was kommt an Heiligabend bei den meisten Deutschen auf den Tisch? Und womit wurden im 16. Jahrhundert die Christbäume geschmückt? Testen Sie Ihr Weihnachtswissen in unserem großen FNP-Quiz. mehr