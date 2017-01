Gesuchter Dieb aus Hanau in Marokko festgenommen

Ein von der Polizei gesuchter Dieb aus Hanau ist in Marokko festgenommen worden. Der 40-jährige Intensivtäter habe nach seiner Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe im vergangenen Jahr über Nacht seine Wohnung geräumt und sich nach Nordafrika abgesetzt, berichtete die Polizei in Offenbach am Mittwoch. An dem Flughafen der marokkanischen Großstadt Nador wurde der gebürtige Offenbacher am Montag festgenommen, als er seine aus Deutschland angereiste Verlobte abholen wollte.

Die Polizei in Offenbach hatte in dem Fall mit dem Bundeskriminalamt und Interpol zusammengearbeitet, sie ermittelt gegen den Mann wegen weiterer Diebstähle. Ob der 40-Jährige in Marokko in Haft bleibt oder nach Deutschland ausgeliefert wird, stand zunächst nicht fest.

(dpa)