Gesuchter Mann rief selbst die Polizei und beleidigte Beamte

Wiesbaden(dpa/lhe) - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat in Wiesbaden selbst die Polizei gerufen und wurde dann festgenommen. Er habe in der Nacht zu Mittwoch über Notruf vom einem möglichen Diebstahl seiner Reisetasche am Hauptbahnhof berichtet, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion. Beim Eintreffen der Streife habe er dann die Beamten fortlaufend beleidigt und gefragt, warum sie denn kämen. Die Polizisten kontrollierten den Mann daraufhin und stellten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er müsse jetzt seine Haftstrafe absitzen und sich wegen Beleidigung der Beamten strafrechtlich verantworten. Zu dem angeblichen Diebstahl seiner Tasche sagte der 27-Jährige laut Polizei nichts mehr. Zuvor hatte die Hessenschau darüber berichtet

