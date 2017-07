NSU-Ausschuss, Debatte im Landtag und Ende der Woche G20-Gipfel in Hamburg: Janine Wisslers Tage sind derzeit eng getaktet. Aber wohl ein normales Pensum für das Aushängeschild der Linkspartei in Hessen, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Gesellschaft zu verändern – ob regional oder global.

Frau Wissler, Sie rufen zur Teilnahme an der Demonstration gegen den G 20-Gipfel in Hamburg auf. Sie waren ja bereits in Vergangenheit immer wieder bei ähnlichen Protesten, wie Blockupy in Frankfurt. Werden Sie auch in Hamburg mitdemonstrieren?

JANINE WISSLER: Ich bin auf jeden Fall Samstag bei der Demonstration in Hamburg dabei, möglicherweise auch schon Freitag dort.

Sie sagen, Protestgründe gäbe es genug: Klimawandel, Deregulierung der Finanzmärkte, Fluchtbewegungen, Hungersnot oder die diversen Konflikte. Was treibt Sie besonders an?

WISSLER: Jeder einzelne Punkt ist ein Grund zu demonstrieren. Bei G 20 bündelt sich das, wenn die mächtigsten Staaten der Welt zusammensitzen und über unser aller Leben entscheiden, obwohl sie völkerrechtlich und demokratisch überhaupt nicht legitimiert sind. Die Staaten, die dort zusammenkommen, sind die größten Rüstungsexporteure, sind an Kriegen und Konflikten beteiligt, sie sind die größten Klimasünder und verschärfen durch ihre Politik die soziale Ungleichheit auf dieser Welt.

Erwarten Sie bei aller Kritik an der Veranstaltung auch Lösungsansätze?

WISSLER: Auf diesem Gipfel wird es keine Lösungen für drängende Probleme geben, es wird keine Antwort auf den Klimawandel gefunden, es wird kein Konflikt gelöst und auch keine Hungerkrise beendet werden. Das ist ein Schaulaufen der Mächtigen dieser Welt, das unglaublich viel Geld kostet und für das Grundrechte massiv einschränkt werden.

Ein Problem solcher Gipfel sind auch die Ausschreitungen. Einen Vorgeschmack gab es am Sonntagabend, wobei die Schuld bei der Polizei lag. Dennoch: Wie halten Sie es mit der Gewalt bei solchen Demos?

WISSLER: Es ist unglaublich, dass ein Gericht ein Protestcamp genehmigt und die Polizei sich darüber hinweggesetzt und das Camp geräumt hat. So organisiert man doch Eskalation. Was ist mit diesem Hamburger Senat los? Es kann doch nicht sein, dass man Trump, Putin und Erdogan den roten Teppich ausrollt, aber für die Protestierenden nicht mal eine Wiese zur Verfügung stellt. Was ist das für ein Signal? Wir rufen zu friedlichen Protesten auf und hoffen, dass sich die Menschen nicht abschrecken oder provozieren lassen.

Wie verhalten Sie sich, wenn es zu Gewaltaktionen kommt?

WISSLER: Das kommt auf die konkrete Situation an. Man zieht sich zurück, oder man versucht, Menschen davon abzuhalten. Aber bei vielen Demos, bei denen ich war, ging die Gewalt von der Polizei aus. Wichtig ist, im Vorfeld deutlich zu machen: Wir wollen friedlich demonstrieren. Gewalt ist nicht nur falsch, sondern auch politisch vollkommen unsinnig. Wenn man Sachen kaputtschlägt, verändert man nichts und gewinnt niemanden für unser Anliegen.

Wut auf die herrschenden Verhältnisse und die Hoffnung auf Veränderung haben Sie mal als Gründe für ihr politisches Engagement genannt. Wie sieht es nach knapp neun Jahren im Landtag aus – immer noch wütend?

WISSLER: Oh ja. Die Wut über die Verhältnisse hat nicht abgenommen. Wenn ich mir den Rechtsterror des NSU anschaue und die Versuche, das zu vertuschen und zu verschleiern, macht mich das ungeheuer wütend. Auch das Thema Abschiebung macht mich wütend und traurig. Bei den Sammelabschiebungen von Afghanen war ein 29-Jähriger aus Hessen dabei, der 26 Jahre in Deutschland gelebt hat. Auch die alltägliche Armut macht mich wütend, dass Menschen in einem so reichen Land nicht würdevoll leben können.

Wenn Sie auf die vergangenen Jahre dieser Legislaturperiode zurückblicken. Wie sehen Sie die Entwicklung der Grünen, mit denen Sie ja 2014 Sondierungsgespräche geführt hatten?

WISSLER: Wenn ich die Grünen in den letzten vier Jahren beobachte, denke ich mir: Lieber in der Opposition als sich in der Regierung derartig zu verbiegen. Klar, es gibt ab und zu einen grünen Tupfer, aber in den großen Linien hat man das Gefühl, dass die Grünen ihre Grundsätze über Bord geworfen haben. Zum Beispiel bei den Abstimmungen im Bundesrat zu Asylrechtsverschärfungen. Beim Thema bezahlbarer Wohnraum. Oder Flughafen Frankfurt: Faktisch wird der jetzt unter einem grünen Verkehrsminister ausgebaut.

Also keine Gemeinsamkeiten mehr ?

WISSLER: Es gibt große inhaltliche Überschneidungen, wenn man die Programme nebeneinander legt, aber leider nicht in der Praxis. Die Grünen erklären heute, dass Forderungen aus ihrem eigenen Wahlprogramm total unrealistisch seien. Aber natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten. Ich freue mich, dass wir die Ehe für alle im Bundestag gemeinsam beschlossen haben.

Mit Rot-Rot-Grün sieht es derzeit im Bund und in Hessen schlecht aus. Ist eine linke Mehrheit tot?

WISSLER: Am letzten Freitag wurde zum ersten Mal die vorhandene rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag genutzt. Das zeigt, was vielleicht gehen könnte, wenn die SPD nicht aus Rücksicht auf die CDU im Bund und die Grünen nicht aus Rücksicht auf die CDU im Land immer wieder Anträge ablehnen, die sie eigentlich für richtig halten. Wir hätten eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag. Stattdessen haben wir eine große Koalition, die vier Jahre eine schlechte Politik gemacht hat.

Wäre für Sie dennoch in Zukunft Rot-Rot-Grün denkbar?

WISSLER: Natürlich wünschen wir uns einen Politikwechsel in Hessen und im Bund. Im Moment fällt es mir schwer, mir das auf Bundesebene vorzustellen – sowohl weil die Mehrheiten im Moment anders aussehen, als auch weil wir große inhaltliche Differenzen haben.

Für die Linke lief es in letzter Zeit nicht gerade gut: In NRW hat es nicht zum Einzug in den Landtag gereicht, in Schleswig-Holstein auch nicht, im Saarland haben sie 3,3 Prozent verloren. Muss sich die Linke ändern?

WISSLER: In Schleswig-Holstein haben wir von 2 Prozent auf 3,8 zugelegt. Und auch in NRW haben wir unsere Stimmen mehr als verdoppelt. Bundesweit liegen wir relativ stabil über unserem letzten Ergebnis. Die Linke muss sich nicht ändern in der Hinsicht, dass wir Überzeugungen aufgeben und uns anpassen. Wenn wir so wären wie SPD und Grüne, können wir uns auch auflösen. Es geht mir nicht darum, dass wir immer auf Maximalforderungen bestehen und nicht kompromissbereit sind. Aber es muss in die richtige Richtung gehen. Wir wollen nicht Mehrheitsbeschaffer für eine Regierung sein, sondern die Gesellschaft verändern.

Also lieber in der Opposition bleiben?

WISSLER: Willy Brandt hat mal gesagt: „Es hat keinen Sinn, eine Mehrheit für die Sozialdemokraten zu erringen, wenn der Preis dafür ist, kein Sozialdemokrat mehr zu sein.“ Regieren ist ja kein Selbstzweck, zumindest nicht für uns. Wir müssen uns im Einzelfall fragen, ob man Fortschritte besser aus der Opposition im Bündnis mit sozialen Bewegungen und Gewerkschaften erreichen kann.

Sie galten 2013 und jetzt wieder als potenzielle Bundestagskandidatin, haben sich aber entschlossen, in Hessen zu bleiben. Warum der Verzicht ?

WISSLER: Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Verzicht ist. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich meine Arbeit sehr gerne mache und meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass wir 2018 gestärkt in den Landtag einziehen.

Sie sind seit dem Rückzug von Willi van Ooyen alleinige Fraktionsvorsitzende der Linken. Auf eine Doppelspitze verzichten sie künftig. Eine neue Strategie, um der Partei auch personell mehr Profil zu geben?

WISSLER: Das war eher eine pragmatische Entscheidung. Willi van Ooyen und ich haben jahrelang eine Doppelspitze gebildet, und das war auch gut. Jetzt haben wir in der Fraktion entschieden, dass ich das zumindest bis zum Ende der Wahlperiode alleine mache, danach sehen wir weiter. Grundsätzlich finde ich Doppelspitzen eine gute Konstruktion.

Die FAZ schrieb einmal im Jahr 2014 über Sie: „Janine Wissler, hält nicht viel vom Parlamentarismus . . .“

WISSLER (lacht): Dafür verbringe ich aber recht viel Zeit damit und halte viele Reden im Landtag.

Halten Sie weiterhin außerparlamentarische Bewegungen für wichtiger?

WISSLER: Wenn Parlamente unwichtig wären, dann würden wir nicht dafür kandidieren. Die Regierungsfraktionen stimmen zwar immer gegen unsere Anträge, aber wir schaffen Öffentlichkeit für gewisse Anliegen. Wir weisen auf Missstände hin, stellen kritische Fragen– gerade in Untersuchungsausschüssen wie aktuell zum NSU. Und wir benennen politische Alternativen. Ich glaube aber nicht, dass man über Parlamente allein die Gesellschaft verändern kann. Die großen Errungenschaften in der Geschichte sind auch immer von Menschen von unten erkämpft worden. Ohne die Anti-Atomkraftbewegung hätte es niemals den Ausstieg aus der Atomkraft gegeben. Ohne die Frauenbewegung hätten wir heute noch kein Frauenwahlrecht. Ohne die Arbeiterbewegung keine Tarifverträge. Und in welchem Land würden wir ohne die 68er-Bewegung leben?