Gewerbesteuer spült mehr Geld in kommunale Kassen

Die Gewerbesteuer hat die Kassen der hessischen Kommunen in den ersten drei Quartalen 2016 deutlich üppiger gefüllt als im Vorjahr. Die Gemeinden nahmen aus Gewerbesteuervorauszahlungen fast 3,8 Milliarden Euro ein, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 8,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Insbesondere die ersten beiden Quartale waren extrem stark. Nach sechs Monaten hatten die Einnahmen gar ein Rekordniveau erreicht. Das dritte Quartal sei etwas abgefallen, aber immer noch auf hohem Niveau, sagte ein Sprecher. Insgesamt zeige sich trotz kurzfristiger Schwankungen seit Mitte des Jahres 2009 ein stabiler Aufwärtstrend.

Allein auf Frankfurt entfielen mit fast 1,4 Milliarden Euro knapp 37 Prozent der Einnahmen - 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. In den übrigen kreisfreien Städten Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden und Kassel brachte die Steuer 578 Millionen und damit 36,3 Prozent mehr ein. Das lag den Angaben zufolge an einem Sondereffekt: Darmstadt hatte 2015 eine große Rückzahlung leisten müssen, so dass der Zuwachs nun kräftig ausfiel. Die kreisangehörigen Gemeinden verbuchten insgesamt ebenfalls ein Einnahmenplus, Marburg und Oberursel mussten indes überdurchschnittliche Rückgänge hinnehmen.

