Nach Sicherheitspanne am Frankfurter Flughafen: Gewerkschaft der Polizei: Flughafenkontrollen auf Prüfstand

Nach der Sicherheitspanne am Frankfurter Flughafen hält die Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine Überarbeitung der Flughafenkontrollen für notwendig. Der Überblick drohe, verloren zu gehen, kritisierte Sven Hüber, stellvertretender GdP-Vorsitzender in der Bundespolizei, in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Die GdP schlage nicht zuletzt als Konsequenz aus dem Vorfall am Frankfurter Flughafen die Gründung eines „Bundesamts Luftsicherheit” vor, das die Aufgaben bündele.

Am Mittwoch war die Flughalle A des Frankfurter Flughafens geräumt worden, nachdem eine Frau in den Sicherheitsbereich gelangt war, ehe ihre Kontrolle abgeschlossen war. Mehr als 100 Flüge und ihre Passagiere konnten nicht planmäßig starten oder wurden umgeleitet.

Am Frankfurter Flughafen würden gleich vier private Sicherheitsfirmen bei der Passagierkontrolle eingesetzt, sagte Hüber. Die Bundespolizei habe auf die Auswahl und Sicherheitsüberprüfung des Personals keinen Einfluss, „obwohl wir eigentlich für die Luftsicherheit zuständig sind und das Personal beleihen”. Fluktuation, Kurzbeschäftigungen und oftmals Personalmangel an den Kontrollstellen erhöhten den Druck.

Die GdP befürchte, dass die Lage auf dem Frankfurter Flughafen künftig noch komplizierter wird. Vom kommenden Jahr an solle die Betreibergesellschaft Fraport die Koordination der Luftsicherheit übernehmen. „Eine Wirtschaftsfirma entscheidet zukünftig allein über den Sicherheitsablauf, Training, Sicherheitsgeräte. Die Bundespolizei soll aber für deren Handeln die Verantwortung übernehmen”, sagte Hüber. „Das ergibt keinen Sinn, neuer Ärger ist vorprogrammiert.”

(dpa)