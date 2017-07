Gewitter setzt Haus in Brand und legt Bahnstrecke lahm

Ein starkes Gewitter hat am Donnerstag im Raum Limburg Bahnstrecken lahmgelegt und ein Haus in Brand gesetzt. Mehrere Bäume stürzten auf die Bahngleise und machten die regionalen Strecken zwischen Limburg und Gießen sowie zwischen Limburg und Frankfurt vorübergehend unpassierbar, wie die Rettungsleitstelle berichtete. Auf der Bahnstrecke zwischen Limburg-Eschhofen und Brechen-Niederbrechen saßen Reisende in einem Zug fest, nachdem der Triebabnehmer sich in einer Baumkrone festgefahren hatte. In Hünfeld-Kirberg schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte es in Brand. Verletzte gab es ersten Meldungen zufolge nicht.

(dpa)