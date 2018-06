Wetter: Gewitter und Starkregen in manchen Regionen erwartet

Meteorologen erwarten am Mittwoch in einigen Teilen Hessens Gewitter und Starkregen. Von der Bergstraße bis zum Odenwald sei im Laufe des Tages mit einzelnen Schauern, Gewittern und örtlichem Starkregen zu rechen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dazu kletterten die Temperaturen auf Höchstwerte von 26 bis 31 Grad.

Nach einer zumeist trockenen Nacht rechnen die Meteorologen mit neuen, teils starken Schauern und Gewittern am Donnerstag. Örtlich bestehe Unwettergefahr mit Starkregen und Hagel. Bei Gewitter wehe der Wind stark bis stürmisch. Dabei soll es auch am Donnerstag der Prognose zufolge sommerlich warm werden mit Werten von 25 bis 29 Grad.

Bereits Ende Mai hatten extreme Wetterlagen mit Gewittern und Starkregen teils schwere Schäden in Hessen angerichtet. In Marburg wurde beispielsweise die neue Uni-Bibliothek Wasser gespült.

(dpa)