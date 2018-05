Gießen: Razzien im Kampf gegen die kriminelle Szene

Die Polizei hat am Donnerstag erneut Bereiche in der Gießener Innenstadt und Szenelokale kontrolliert. Ein Ergebnis werde am Freitagmorgen erwartet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Abend. In Zusammenarbeit mit der Stadt waren auch Tempomessungen gegen die Autoposer- und Tunerszene vorgesehen. Die Polizei hatte in den vergangenen Wochen wiederholt große Kontroll- und Fahndungsaktionen in die Wege geleitet. Dadurch seien seit Jahresbeginn 16 Haftbefehle wegen Verdacht des Drogenhandels ausgestellt worden, sagte der Sprecher. Auch mehrere bereits per Haftbefehl gesuchte Personen habe man festnehmen können. Mit den Aktionen solle eine Verfestigung und Entwicklung der kriminellen Szene verhindert werden.

(dpa)