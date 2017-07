Das Pottwal-Puzzle: Gießener Experten wollen das Skelett des Meeressäugers wieder zusammensetzen

Wirbel an Wirbel nimmt der Walrücken eine volle Raumlänge im Institut für Veterinäranatomie der Gießener Universität ein. Bis zum Jahresende soll das Skelett des etwa 15 Meter langen Pottwals zusammengefügt sein und künftig über den Studenten im Hörsaal des Instituts hängen. Doch bis es so weit ist, suchen die Wissenschaftler und Präparatoren zusätzliches Expertenwissen.

„Wir haben nur einen Versuch, und der muss klappen“, sagt Veterinär-Anatom Stefan Arnhold. „Der Adrenalinspiegel ist derzeit ganz schön hoch“, gibt er zu. Dass es ein Walkadaver bis nach Mittelhessen schafft, kommt schließlich nicht gerade häufig vor. Der Jungbulle war Anfang 2016 vor Helgoland gestrandet und verendet. Nun muss der erste Versuch, das Puzzle aus seinen rund 200 Knochenteilen stabil zusammenzufügen, zum Erfolg führen.

Fachmann aus Kiel

Ein Experte aus Kiel, geografisch näher dran an den Meeressäugern und mit Erfahrung beim Zusammenbau mehrerer Walskelette, soll mit den Gießener Wissenschaftlern die einzelnen Schritte beratschlagen. „Wir haben zwar unsere Ideen und Vorstellungen, aber wir brauchen schon jemanden, der das schon mal gemacht hat“, sagt Arnhold. Vorher aber kommt die Stunde des Statikers. „Unter dem Gebäude ist zum Glück ein Bunker, da ist der Boden stabil“, überlegt Veterinär-Anatom Martin Bergmann. Aber um das 1,5 Tonnen schwere Skelett im Gehänge zu befestigen, muss ein stabiles Gerüst her. „Die Studenten müssen darunter ja auch sicher im Hörsaal sitzen“, sagt Bergmann. Der buchstäblich schwerste Brocken des Skeletts, der etwa 750 Kilogramm schwere Schädel, ist bereits weitgehend zusammengefügt. Er habe die Wissenschaftler vor besondere Herausforderungen gestellt, sagt Bergmann.

Denn alle Knochen mussten im Enzymbad entfettet werden, damit sie sich nicht irgendwann zersetzen. Für den massiven Schädel musste eine Spezialwanne her. „Erst haben wir da auch mit einem Enzymbad gearbeitet, dann noch mit kiloweise Waschpulver und einer klassischen Waschlauge“, schildert Arnhold. Die Arbeit in Gießen begann Anfang vergangenen Jahres mit der von zahlreichen Schaulustigen begleiteten Ankunft des toten Meeressäugers auf dem Hof der Veterinärmedizin. Ein Kran hievte den stinkenden Kadaver in einen Container, Präparatoren legten beherzt Hand an die wabbeligen Überreste und sorgten dafür, dass kein Teil verloren ging.

Säuberlich nummeriert

Nun sind Wirbel, Rippen und andere Knochen säuberlich nummeriert und gekennzeichnet. Nur die Knochensplitter, die auf einer Kehrschaufel liegen, und einige einzelne Knochen sind noch nicht zugeordnet. „Bei einigen Knochen wissen wir noch nicht, wo sie hingehören“, räumt Bergmann ein. Beim Zusammenfügen komme dann aber die Erkenntnis – so war es auch bei den mysteriösen Knochen, die sich schließlich als Teil der Augenhöhle entpuppten. Zwischenzeitlich nutzten die Experten auch einen Computertomografen, um mit Hilfe der dreidimensionalen Bilder einige der Skelett-Teile korrekt zuzuordnen.

Bei dem Projekt sind die Wissenschaftler auf Spenden angewiesen. „Wir schätzen, dass bisher Kosten in Höhe von rund 30 000 Euro entstanden sind“, sagt Bergmann. Das Metallgerüst werde „grob gerechnet auch etwa 10 000 Euro kosten.“ Praktische Unterstützung gibt es von Schülern einer Metallbau-Berufsschule. Die Jugendlichen werden an zwei Tagen in der Woche die nötigen Metallarbeiten anfertigen, sagt Bergmann. „Deshalb geht es auch erst nach den Ferien mit dem Zusammenbau des Walskeletts los.“