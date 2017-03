Gino Lettieri neuer Trainer beim Fußball-Drittligisten FSV

Gino Lettieri ist neuer Trainer beim kriselnden Fußball-Drittligisten FSV Frankfurt. Der 50 Jahre alte Deutsch-Italiener wurde vom Tabellen-17. am Dienstag als Nachfolger des beurlaubten Roland Vrabec vorgestellt. Lettieri war zuletzt von 2014 bis 2015 Chefcoach beim MSV Duisburg und stieg mit dem Club in die 2. Liga auf. Zweitliga-Absteiger Frankfurt hat in diesem Jahr noch keines seiner sechs Rückrunden-Spiele gewonnen, Vrabec hatte am Montag ausgerechnet an seinem 43. Geburtstag gehen müssen.

(dpa)