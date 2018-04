Glas im Chemiesaal zerbricht: Ätzende Substanz freigesetzt

Im Chemiesaal einer Schule in Kelsterbach bei Frankfurt ist am Dienstag stark ätzendes Brom ausgeflossen. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten zum Großeinsatz aus. Der Polizei zufolge wurden zehn Menschen, darunter sieben Schüler, vorsorglich auf Atemwegsreizungen untersucht. Die Feuerwehr teilte mit, insgesamt seien 20 Menschen mit dem Brom in Kontakt gekommen. Drei von ihnen seien verletzt worden. Außerdem hielten sich zehn weitere Menschen zur Beobachtung in der Turnhalle der Gesamtschule auf.

In deren Chemiesaal war ersten Erkenntnissen zufolge gegen Mittag ein Glas mit Brom zerbrochen, die Flüssigkeit wurde freigesetzt. Brom reizt Augen und Atemwege und ist giftig. Die Rettungskräfte schickten rund 100 Helfer und 40 Fahrzeuge zu der Schule. Wegen des Einsatzes blieb eine vielbefahrene Straße zeitweise für den Verkehr gesperrt.

(dpa)