Glaser ruft AfD zum Ende interner Streitereien auf

Der Sprecher der AfD in Hessen, Albrecht Glaser, hat seine Partei aufgefordert, die internen Streitigkeiten zu beenden. Die Alternative für Deutschland habe nach ihrem Einzug in den Bundestag die Chancen, Volkspartei zu werden, „wenn wir es nur wollen und uns selber nicht beschädigen”, sagte Glaser am Samstag auf dem AfD-Landesparteitag in Gießen. „Interne Streitereien und Fallenstellereien bringen uns nicht weiter.” Es sollte ein ehrlicher und offener Umgang miteinander herrschen. „Und das muss der leitende Stil unserer täglichen Parteiarbeit werden.”

Glaser, der nach der Bundestagswahl in den Bundestag eingezogen war, kündigte im Bundesparlament eine Große Anfrage seiner Partei zu den Geldflüssen der parteinahen Stiftungen an, um die Verwendungszwecke der Mittel offenzulegen. Ferner wiederholte er die Forderung der Alternative für Deutschland für eine sofortige Grenzschließung, um den Zuzug von Flüchtlingen zu stoppen. Glaser wird voraussichtlich nicht wieder für den Posten als Parteisprecher in Hessen antreten.

(dpa)