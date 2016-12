Glücklose Panzerknacker verursachen Brand

Bei einem versuchten Aufbruch eines Geldautomaten in Eppertshausen haben bislang unbekannte Täter einen Brand ausgelöst. Verletzt worden sei niemand, berichtete die Polizei in Darmstadt am Freitag. Der Schaden werde auf über 80 000 Euro geschätzt. Die Täter hatten in der Nacht zum Freitag vergeblich mit dem Einsatz von Gas versucht, den Automaten in dem Anbau eines Supermarktes zu knacken. Sie flüchteten schließlich ohne Beute, in dem Automaten war jedoch ein Schwelbrand entstanden. Dieser breitete sich auf das Gebäude aus, konnte von der Feuerwehr jedoch rasch gelöscht werden.

(dpa)