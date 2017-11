Ehrung: Goethe-Plakette des Landes Hessen an Festival-Leiter Hüseyin Sitki verliehen

Limburger Umweltzone startet Anfang 2018

Limburg. Ab dem kommenden Jahr dürfen in der Limburger Innenstadt nur noch Fahrzeuge mit grüner Umweltplakette fahren. Zum 1. Januar dort tritt die Umweltzone in Kraft, wie das hessische Umweltministerium in Wiesbaden am Montag mitteilte. mehr