Schmuck: Goldschmuggel in Babywindel: Zoll stellt Schmuck sicher

Schmuck in einer Windel: Dieses außergewöhnliche Versteck hat eine 65-jährige Frau gewählt, um am Frankfurter Flughafen drei Halsketten aus Gold am Zoll vorbeizuschmuggeln. Bei der Kontrolle des Gepäcks eines Fluges aus den Vereinigten Arabischen Emiraten waren den Beamten am 31. August mehrere Goldarmbänder am Handgelenk der Frau aufgefallen, wie das Hauptzollamt in Frankfurt am Freitag mitteilte. Bei einer Kontrolle der Handtasche der Frau fanden die Beamten dann die Windel, die augenscheinlich nicht leer war. Bevor sie die Windel öffneten, fertigten sie jedoch ein Röntgenbild an.

Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Es besteht der Verdacht der versuchten Steuerhinterziehung in Höhe von 2 783 Euro. (dpa)

