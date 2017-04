Gottesdienst und Biker-Korso zum Start der Motorradsaison

Beim traditionellen Anlassen, dem Start in die Motorradsaison, werden heute Tausende von Teilnehmer und Besucher erwartet. Auf dem Veranstaltungsprogramm steht zu Beginn um 12.00 Uhr ein Gottesdienst in der Bergkirche in Niedergründau (Main-Kinzig-Kreis). Danach schließt sich gegen 14.00 Uhr ein Motorrad-Korso auf das Festgelände in Gelnhausen an. Dort wird ein Musik- und Unterhaltungsprogramm geboten. Die Veranstaltung wird alljährlich genutzt, um über das Thema Fahrsicherheit zu informieren.

Hessens Motorradpfarrer Thorsten Heinrich will die Biker zu mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufrufen. Der Geistliche ist der Fachbeauftragte der beiden evangelischen Landeskirchen EKKW und EKHN und mittlerweile im sechsten Jahr dabei. Das Anlassen - mittlerweile die 36. Auflage - hat sich zu einem der größten Motorrad-Treffen Deutschlands entwickelt, wie der Verband Christlicher Motorradfahrer (VCM) angibt.

(dpa)