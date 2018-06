Wetter: Graues und kaltes Wochenende in Hessen erwartet - bald wieder richtig heiß

Zu Beginn des Wochenendes sollte in Hessen an den Regenschirm gedacht werden. Am Freitag zeigt sich der Himmel im Nordhessischen Bergland wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Höchstwerte bis maximal 20 Grad

Dabei kommt es zu Schauern mit Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Gebietsweise kann es auch zu starken Böen kommen. Nachts sinken die Temperaturen auf neun bis fünf Grad. Am Samstag bleibt es bewölkt, südlich des Mains kann sich die Sonne zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad.

Schuld an dem kalten Wetter ist das Tief Cathy, das einen ordentlichen Schwall kalter Luft nach Deutschland fegte.

Bald wieder knackig heiß

Nach dem kurzen Kälteeinschub soll aber nächste Woche wieder deutlich wärmer werden. Wie hoch die Temperaturen werden, ist aber noch unsicher. Manche Prognosen verkünden jedoch zum Monatswechsel Spitzenwerte bis 35 oder 36 Grad.

(dpa)