Greuther Fürth nur Remis in Testspiel gegen Mainz 05 II

Die SpVgg Greuther Fürth ist in einem Testspiel gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 nicht über ein Remis hinausgekommen. Das Fußball-Team von Trainer Stefan Ruthenbeck musste sich am Freitag vor rund 300 Zuschauern in Gutenstetten mit einem 1:1 (0:0) begnügen. In der 54. Minute brachte Patrick Schorr den Drittligisten in Führung, Fürths Torwart Sascha Burchert war machtlos. Nur sieben Minuten danach erzielte Khaled Narey für den fränkischen Zweitligisten den Ausgleich.

