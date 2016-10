Griesheim entscheidet in Stichwahl über Rathaus-Spitze

Über die neue Rathaus-Spitze in Griesheim bei Darmstadt wird an diesem Sonntag (30. Oktober) entschieden. Zur Bürgermeister-Stichwahl treten Amtsinhaberin Gabriela Winter (SPD) und CDU-Kandidat Geza Krebs-Wetzl an. In der ersten Runde waren noch vier Kandidaten im Rennen gewesen. Auch Winter (57) und Krebs-Wetzl (56) hatten die absolute Mehrheit verfehlt, kommen aber mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Winter war auf 38,6 Prozent, Krebs-Wetzl auf 34,4 Prozent gekommen. Für die wieder antretende Bürgermeisterin wäre es die zweite Amtszeit. Themen in Griesheim sind unter anderem die Finanzen und die Infrastruktur einer wachsenden Stadt. Zur Wahl aufgerufen sind rund 21 000 Bürger.

In der Stadtverordnetenversammlung gibt es 37 Sitze. Die SPD ist mit 13 Abgeordneten die größte Fraktion. Dann folgen CDU (12), Grüne (6), Wählergemeinschaft WGG (4) und FDP (2). Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen CDU, Grüne, WGG und FDP.

(dpa)