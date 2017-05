Grindel zu Darmstädter Stadion-Problem: Politiker gefordert

DFB-Präsident Reinhard Grindel sieht beim Stadionproblem von Darmstadt 98 die Politiker der Stadt am Zuge. „Ich kann nur an die Stadtväter und -mütter appellieren, ihre Verantwortung wahrzunehmen”, sagte er am Montagabend im Sporttalk „Heimspiel!” im hr-Fernsehen. „Städte wie Darmstadt müssen sehen, welche unglaubliche Werbewirkung durch einen Verein wie Darmstadt 98 gerade durch das sympathische Auftreten entsteht.” Wegen strenger Auflagen bangt der Fußball-Bundesligist um sein Stadion. Bisher hat die Stadt noch keine konkreten Pläne zu einem Umbau oder Neubau.

(dpa)