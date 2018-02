Telefonaktion für Leser: Grippe: Nachimpfen ist möglich

Während draußen vor der Tür kalte Luft durch die Straßen zieht, liegen zahlreiche Hessen und Frankfurter krank in ihrem Bett. Es ist Grippesaison. Doch welche Symptome sind besorgniserregend und welches Problem gibt es mit den Impfstoffen? Unsere Leser nutzen die Gelegenheit und fragten am Expertentelefon nach.

Schüttelfrost, Fieber, Gliederschmerzen, Halsweh: Die Grippe grassiert. Während jüngere Patienten die Influenza leidig aber problemlos auskurieren können, ist für ältere Patienten größere Sorge geboten. Professor Dr. Gernot Rohde, Chefarzt und Leiter der Pneumologie an der Uni-Klinik Frankfurt, sowie Oberarzt Dr. Achim Grünewaldt nehmen sich daher gerne die Zeit für die Anrufer an unserem Lesertelefon. Geduldig hören sie zu, stellen Fragen und helfen Kranken auch durchs Telefon.

Bereits die erste Anruferin macht sich große Sorgen um ihren Gesundheitszustand. Schon zum zweiten Mal hat es sie in diesem Jahr erwischt: Ohrenschmerzen, verstopfte Nebenhöhlen, Husten. Detailliert erkundet sich Chefarzt Rohde nach möglichen Vorerkrankungen der älteren Anruferin. Jedes Detail könnte wichtig sein und helfen. Jahre ist es her, da hatte die besorgte Dame eine Lungenembolie – eine chronische Atemwegserkrankung wurde allerdings noch nicht diagnostiziert. Bei Prof. Rohde klingeln die Alarmglocken: „Bei ihnen könnte eine größere Empfindlichkeit für Atemwegserkrankungen bestehen, das sollten sie von einem Lungenfacharzt untersuchen lassen“, betont er unaufgeregt, aber nachdrücklich. Zwar könne er durch das Telefon keine Diagnose stellen, doch die Erfahrung gibt ihm Sicherheit, die Dame auf den richtigen Weg geleitet zu haben.

Diese Grippe-Saison ist eine besondere, denn der übliche Verlauf mit einer ersten Welle vor Weihnachten und einer zweiten, meist stärkeren nach Weihnachten hat sich dieses Jahr nicht so gezeigt. Lange war es sehr ruhig und nun kommt es zu einem besonders starken Anstieg der Grippefälle, erläutert Rohde. Auch die Kälte und das damit verbundene Verhalten, sich mehr in Räumen aufzuhalten, begünstige die Verbreitung der Viren.

Nachimpfung nötig?

Das Robert-Koch-Institut weist auf ein weiteres Problem hin: „Die Vorhersage, welche Influenzavirus-Stämme in der kommenden Saison tatsächlich zirkulieren werden, ist mit Unsicherheiten behaftet“, erklärt es in einem Bericht. Meist liegt die Kommission mit ihren Voraussagen richtig – dieses Jahr nicht. So haben sich die Hausärzte mit einem Impfstoff eingedeckt, der drei mögliche Virusstämme abdeckt. Die Antigene des Virus, das aktuell vorrangig grassiert, sind jedoch primär im Vierfach-Impfstoff enthalten. Ein Großteil der Impfungen bietet daher keinen bestmöglichen Schutz gegen die aktuelle Grippewelle.

Das Telefon klingelt erneut. Ein Ehepaar Ende 70 möchte wissen, ob sie sich mit dem Vierfach-Impfstoff nachimpfen lassen sollen. Zunächst muss der Chefarzt die beiden Senioren loben: „Sie sind sehr gut informiert“, honoriert er deren Wissen über das Impfdilemma. Noch hat es die beiden nicht erwischt: „Mit der Dreifach-Impfung sind sie dieses Jahr leider nicht optimal geschützt“, bedauert der Doktor und hat eine weitere schlechte Nachricht: Da der Herr des Hauses vor vier Jahren an Darmkrebs litt, weise er ein erhöhtes Risiko auf, an der Influenza zu erkranken. Prof. Rohde rät den beiden daher, die Vierfach-Impfung nachzuholen. Ob diese ihren Nutzen noch voll entfalten kann, bleibt jedoch abzuwarten: Zwei bis drei Wochen dauert es, bis die Impfung wirkt.

„Sind die Impfstoffe denn vorrätig“, will das Ehepaar prompt wissen. Prof Rohde stutzt: „Einige Impfstoffe sind knapp, aber weil es mehrere Lieferanten gibt, sind noch genügend vorrätig“, beruhigt der Chefarzt. Zu Abschluss des Gesprächs hat er noch eine gute Nachricht: Eigentlich zahlt die Kasse nur die Dreifach-Impfung, doch aufgrund des erhöhten Risikos beim Ehemann ist Rohde sich sicher: „Da wird ihre Krankenkasse kulant sein.“ Mit hoffnungsvollen Wünschen verabschiedet er sich. Doch lange bleibt das Telefon nicht still.

Weniger Fieber im Alter

Es ist Rohdes Apparat und eine ältere Dame klagt in die Leitung: Seit Samstag leide sie unter grippalen Beschwerden. Der Hausarzt habe ihr Medikamente verordnet, doch der Husten werde schlimmer. Es könnte eine Grippe sein, aber die Frau hat kein Fieber. Rohde denkt kurz nach und weiß Rat: „Eine Grippe kann gerade bei älteren Menschen mit abgeschwächter Symptomatik verlaufen, im Alter geht das Fieber meist nicht so hoch.“ Allerdings könnte nach dem viralen Infekt auch noch ein bakterieller Erreger die Lungen befallen haben. Die Dame solle alsbald bei ihrem Hausarzt vorstellig werden und diesen bitten ihre Lungen abzuhören. Jetzt noch die Vierfach-Impfung nachzusetzen, davon rät der Experte ab: „Vermutlich hatten Sie die Grippe jetzt schon, dann ist das nicht mehr nötig.“

Einen solch kompetenten Arzt bekommt man selten ans Telefon. Das wissen auch die Leser und nutzen die Sprechstunde auch für kleinere Fragen: Wie lange ist die Inkubationszeit der Grippe? Ich bin krank, soll ich meinen Zahnarzttermin absagen? „Fünf bis sieben Tage“, antwortet Dr. Grünewaldt. „Besser ja“, ergänzt Rohde. Die Anrufer sind zufrieden und hoffentlich bald wieder gesund.