Grippewelle bremst Zugverkehr in Mittelhessen weiter aus

Die Grippewelle bremst den Bahnverkehr in Mittelhessen weiterhin aus. Die Lage verbessere sich zwar allmählich, doch der Krankenstand unter den Lokführern in Gießen sei noch immer hoch, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. Vereinzelte Ausfälle gibt es demnach vor allem auf der Regionalbahnlinie 49 zwischen Hanau, Friedberg und Gießen. Die S-Bahn-Linien im Rhein-Main-Gebiet seien derzeit nicht betroffen. „Wir versuchen alles, um die Ausfälle zu minimieren”, sagte der Sprecher. Der Dienstplan werde ständig angepasst.

(dpa)