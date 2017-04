Großbrand in Müllbetrieb: keine Verletzten

Bei einem Großbrand in einer Müllaufbereitungsanlage im mittelhessischen Buseck ist am Freitagvormittag hoher Schaden entstanden. Verletzt worden sei niemand, berichtete die Polizei in Gießen. Wegen des starken Rauchs hätten die Züge auf der nahe gelegenen Bahnstrecke nicht mehr fahren dürfen. In der betroffenen Halle hatten mehrere Maschinen gestanden. Nach den ersten Ermittlungen war das Feuer an einer Anlage entstanden, die Flammen griffen auch auf das Dach über. Die genaue Schadenssumme bei dem Brand im Ortsteil Großen-Buseck der Gemeinde im Landkreis Gießen war zunächst unklar. „Sie liegt im fünf- bis sechsstelligen Bereich”, sagte ein Polizeisprecher.

(dpa)