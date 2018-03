„Große Oper - viel Theater?”: Schau begleitet Kosten-Debatte

Seit Monaten wird in Frankfurt über Sanierung oder Neubau von Theater und Oper debattiert. Die Kosten werden von Gutachtern auf fast eine Milliarde Euro geschätzt - ein Rekordwert in Deutschland. Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt begleitet nun die Debatte mit einer Ausstellung im europäischen Vergleich. Der Umbau historischer Anlagen sowie spektakuläre Neubauten werden gleichermaßen vom 24. März bis 13. Mai vorgestellt.

Unter dem Motto „Große Oper - viel Theater?” zeigt die Schau Beispiele unter anderem aus Berlin, Dresden, Köln, Hamburg, London, Paris, Kopenhagen, Oslo und Athen. Die Ausstellung geht dabei nicht nur der Architektur und den Kosten nach, sondern auch der Frage, welchen Beitrag die kulturellen Bauten zur Stadtentwicklung leisten.

In Frankfurt wollen die Stadt-Verantwortlichen die im vergangenen Jahr von einer Machbarkeitsstudie ermittelten Kosten von bis zu 900 Millionen Euro im Fall von Neubau oder Sanierung nach unter drücken. Die aus dem Jahr 1963 stammende Theaterdoppelanlage - die größte in Deutschland - gilt als baufällig.

(dpa)