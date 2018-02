Große Umstellung: Kassel sortiert Bus und Bahn neu

Die nordhessische Stadt Kassel steht vor ihrer größten Reform des Bus- und Bahnnetzes seit 30 Jahren. Bei einer Pressekonferenz heute will die Kasseler Verkehrsgesellschaft das Projekt vorstellen. Nach mehreren Jahren Vorbereitung soll die Liniennetzreform am 25. März starten. Die Pläne sehen umfangreiche Änderungen der Linienbezeichnungen, Strecken und Fahrtzeiten in Kassel und Umgebung vor. Es gehe darum, das Angebot so zu verändern, dass es dem heutigen Bedarf entspreche. Begleitet werden soll die Umstellung von einer umfangreichen Informationskampagne.

(dpa)