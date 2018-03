Großes Werk oder heiße Luft?

Als Hessen beschloss, Leitlinien seiner künftigen Entwicklung in einem Plan festzuschreiben, war Erich Ribbeck Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, war Gerhard Schröder Bundeskanzler und wurde Michael Schumacher mit Ferrari Formel- 1-Weltmeister. Außerdem zählte damals im Jahr 2000 ein gewisser Tarek Al-Wazir gerade mal 29 Lenze.

18 Jahre später präsentierte Al-Wazir als grüner Minister im hessischen Landtag eine Fortschreibung jenes Landesentwicklungsplans (LEP), der Hessen fit für die Zukunft machen soll. So soll der LEP die Schaffung von Wohnraum erleichtern. Wenig genutzte Gewerbe- und Industriegebiete können danach deutlich einfacher als bisher umgewandelt werden. Ein weiteres Prinzip ist, dass Städte und Gemeinden zunächst freie oder brachliegende Flächen im Innenbereich nutzen, bevor sie neue Gebiete auf der grünen Wiese bebauen.

Beschränkungen

Auf der anderen Seite macht der LEP Vorgaben beim Flächenverbrauch. Dieser soll von derzeit drei Hektar auf 2,5 Hektar reduziert werden. Erstmals werden Regelungen für neue oberirdische Stromleitungen festgehalten: Erlaubt ist nur noch ein Mindestabstand von 400 Metern zur Wohnbebauung.

Weitere Meilensteine sind der Breitbandausbau und der Ausbau der Windenergie. Zum ersten Mal schreibt die Landesregierung auch eine Lärmobergrenze rund um den Frankfurter Flughafen fest. Auf der anderen Seite soll sich laut Al-Wazir der Flughafen aber weiter entwickeln können.

Die Opposition konnte Al-Wazir mit dem seiner Meinung nach „großem Werk“ nicht überzeugen. Tobias Ecker (SPD) störte sich an den „Beschränkungen für neue Wohngebiete“, die der LEP ungeachtet der drückenden Wohnungsnot fortschreibe. „Der Plan der Landesregierung ignoriert alle Vorhersagen zur Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet.“ Statt den Kommunen zu ermöglichen, ausreichend Platz für neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, halte Schwarz-Grün an dem Dogma fest, dass neue Wohnungen nur innerhalb der bereits bebauten Gebiete geschaffen werden sollen. Außerdem kämen in dem Entwurf keine Elektromobilität, kein Car-Sharing, keine Umgehungsstraßen und keine Berufspendler vor, die neue Bahnstrecken brauchten.

„Placebo-Effekt“

Die Landesregierung lege mit der Flächenbegrenzung die Städte und Gemeinden an die „planungsrechtliche Kette“, schlug der FDP-Abgeordnete Jürgen Lenders in die gleiche Kerbe. So bekämen Städte wie Frankfurt oder Wiesbaden die Wohnungsnot nicht in den Griff. Im Gegenzug werde der ländliche Raum abgehängt.

Als „Placebo-Effekt“ bezeichnete Janine Wissler von der Linken die Lärmobergrenze. „Diese würde es sogar zulassen, dass es noch lauter als heute würde und ein weiteres Wachstum der Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen ermöglichen“, sagte sie. Generell lasse es der Entwurf zu, dass der Flughafen weiter ausgebaut werden dürfe. Wissler monierte auch, dass das Ziel, den Flächenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag zu reduzieren, zu wenig sei.