Verkehr im Rhein-Main-Gebiet: Großprojekte der Straßenbehörde Hessen-Mobill: Hier wird 2017 gebaut

Rund 80 Projekte werden in diesem Jahr für Bau und Instandhaltung von Straßen im Rhein-Main-Gebiet durchgeführt. 147 Millionen Euro müssen dafür aufgewendet werden, teilte gestern die hessische Straßenbehörde Hessen Mobil mit. Ein Großteil des Geldes fließt in die Autobahnen. Die Vorhaben im Überblick:

A 3 , Höhe Heusenstamm: Hier wird die Überführung „Feldschneise“ erneuert. Die Brücke wird am Wochenende vom 6. bis 7. Mai abgerissen, die A 3 dafür voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

A 3 zwischen Anschlussstelle Hanau und Seligenstädter Dreieck : Ab April wird die Fahrbahn auf elf Kilometern erneuert. Dazu werden die Spuren verengt. Ende soll Februar 2018 sein.

A 5 , Parkplatz „Schäferborn“: Zu wenige Stellplätze für Lkws sind überall ein Riesenproblem. Die Straßenbehörden wollen gegensteuern, so wie zwischen Bad Homburger Kreuz und Friedberg. Dort werden auf dem Parkplatz „Schäferborn“ ab Oktober mehr Stellplätze geschaffen und der Parkplatz gesperrt.

A 661, Dreieichenhain: Die Unterführung der Gemeindestraße „An der Trift“ bei Dreieichenhain wird von Juni an bis August erneuert. Die Arbeiten finden während der Nacht statt.

A 661 zwischen Langen und Dreieich: Fahrbahn-Erneuerung ab Mai bis August. Länge: 2,8 Kilometer. Die Spuren werden verengt.

A 661 an der Rampe Frankfurt-Ost (Hanau, B 8): Grundsanierung der Auffahrt. In den Herbstferien wird hier voll gesperrt.

A 66/Riederwaldtunnel : Natürlich geht auch dieses Großprojekt weiter. Eine Auffahrt Richtung Hanau und später eine von Hanau Richtung Offenbach werden fertig. Zwei Planänderungsverfahren stehen noch an. Vor den Sommerferien gibt es eine große Info-Veranstaltung (Termin steht noch nicht fest).

B 8 zwischen Frankfurt-Fechenheim und A 66 Maintal/Bischofsheim: Die Straßendecke wird erneuert. Das bereits laufende Projekt soll im August beendet sein.

B 40 , Schwanheim: Die Mainbrücke wird instandgesetzt. Dauert noch bis zum Herbst an.

B 459/L 3117 bei Neu-Isenburg : Unmittelbar vor dem Hotel „Kempinski“ wird an der Kreuzung die Ampelanlage ausgetauscht, voraussichtlich im Herbst.

B 455, Kreuzung „Falkensteinerstock“: In Kronberg (unmittelbar vor dem Opel-Zoo) wird auf 200 Metern die Fahrbahn erneuert. Das geschieht in den Sommerferien. Derzeit wird noch überlegt, ob auch dieses Jahr noch die Fahrbahn am Opel-Zoo vorbei zum Königsteiner Kreisel erneuert wird.

B 455, Kronberg–Oberursel: In den Sommerferien wird die Verbindung zwischen Kronberg und Oberursel (K 722 – L 3004) voll gesperrt. Auch hier muss die Fahrbahndecke auf zwei Kilometern Länge komplett ausgetauscht werden.

B 456, Wehrheim: Die Ortsumfahrung von Wehrheim soll von Juni bis Juli gesperrt werden, weil Sanierungsarbeiten anstehen.

B 275, Schmitten-Hunoldstal (L 3025)–Usingen-Merzhausen: Die Fahrbahn wird erneuert. Die Bauarbeiten dauern von Juli bis Dezember. Strecke wird voll gesperrt.

B 456, zwischen Usingen und Grävenwiesbach: Hier haben die Arbeiten zur Straßendeckenerneuerung schon begonnen. Der dritte und abschließende Bauabschnitt beginnt im Mai. Ende des Projekts ist für Juni vorgesehen.

B 486, bei Langen: Fahrbahnerneuerung von April bis September.

L 3317, zwischen Dreieich-Götzenhain und Neu-Isenburg: Hier entsteht ein Geh- und Radweg (kurz vor Abschluss).

L 3003, Frankfurter Berg: Brücke über Bahngleise wird von Oktober bis März 2019 erneuert.

L 3004, Oberursel–Schmitten/Hegewiese: Im Bereich Sandplacken wird in den Osterferien die Fahrbahn erneuert. Für den Verkehr voll gesperrt.

L 3006, zwischen Frankfurt-Sindlingen und Höchst: Fahrbahn-Erneuerung von Juli bis Oktober, die Verkehrsführung auf den 1,4 Kilometern wird verengt.

