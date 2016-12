Parteiordnungsverfahren beantragt: Grünen-Politikerin Öztürk droht Rauswurf aus der Partei

Mehr als ein Jahr nach ihrem Austritt aus der Grünen-Landtagsfraktion in Hessen droht der Abgeordneten Mürvet Öztürk der Parteiausschluss. Die Grünen beantragten wegen angeblich parteischädigenden Verhaltens ein Parteiordnungsverfahren, an dessen Ende ein Ausschluss stehen könnte. Ein Landesschiedsgericht muss nun darüber entscheiden. Es gebe aber auch eine Reihe anderer Möglichkeiten wie etwa eine Rüge, sagte der politische Geschäftsführer der hessischen Grünen, Jochen Ruoff, am Donnerstag in Wiesbaden. Öztürk sagte, sie warte nach wie vor auf Erläuterungen, was genau ihr vorgeworfen werde.

