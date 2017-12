Grüttner stellt Landessozialbericht vor

Der zweite Hessische Landessozialbericht wird die Kinderarmut zum Schwerpunkt haben. Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) wird den Bericht heute in Wiesbaden vorstellen. Sozialverbände hatten im Frühjahr davor gewarnt, dass die Zahl junger Obdachloser und Wohnungsloser in Hessen zunehmen wird. Verschärft wird die Entwicklung nach deren Einschätzung auch durch die Zuwanderung aus EU-Ländern und von Asylbewerbern. Der Landessozialbericht wird wissenschaftlich und von einem Expertenbeirat begleitet. Vertreter des Beirats werden mit dem Sozialminister die Lage in Hessen erläutern.

(dpa)