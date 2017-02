Grundstein für neuen Turm im Bankenviertel gelegt

Frankfurts Skyline erhält einen weiteren Wolkenkratzer. Am Freitag wurde der Grundstein für den 155 Meter hohen Marienturm gelegt. Das Bürogebäude mit seinen 38 Geschossen entsteht direkt an der Taunusanlage in der Nähe zu den Zwillingstürmen der Deutschen Bank. Teil des Ensembles wird das 40 Meter hohe „Marienforum” sein.

Insgesamt verfügen beide Gebäude über eine Mietfläche von fast 50 000 Quadratmetern. Außer Büros sollen auch Gastronomie und Einzelhandel Platz finden. Eine Kita und ein Fitness-Studio ist ebenfalls geplant. Das gläserne Hochhaus, das aus einem sechsgeschossigen Sockel emporwächst, soll Anfang 2019 fertig gestellt sein. Das Marienforum soll bereits ein Jahr früher genutzt werden.

Architekt Thomas Müller (Berlin) will den Marienturm zu einem „unverwechselbaren Teil” der Skyline machen. Abschluss des Gebäudes soll eine weit sichtbare Lichtkrone bilden. Finanziert wird das Projekt von dem internationalen Entwickler Pecan Development. Zur Höhe der Investition wurden keine Angaben gemacht.

(dpa)