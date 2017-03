Gruppen geraten in Shisha-Lounge aneinander

Bei einer Auseinandersetzung in und vor einer Shisha-Lounge in Frankfurt sind zwei Menschen schwer verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag war eine nach derzeitigem Ermittlungsstand fünfköpfige Gruppe mit vier anderen Beteiligten in der Lounge im Stadtteil Fechenheim zunächst verbal aneinandergeraten, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag in Frankfurt sagte. Grund soll das Verhalten auf der Tanzfläche gewesen sein.

Die Gruppen hätten sich darauf geeinigt, die Angelegenheit vor der Tür zu regeln. Dort eskalierte der Streit. Zwei Männer erlitten erhebliche Verletzungen an Kopf und Hals, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es seien Schnittverletzungen gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Welche Waffen im Einsatz gewesen seien, sei aber noch unklar. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen. Sie waren am Sonntag noch in Polizeigewahrsam, wie die Sprecherin sagte.

(dpa)