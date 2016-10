Halloween in Hessen: Gruseln auf Burg Frankenstein

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Etwas streicht unangenehm langsam über den Rücken. Der hastige Blick über die Schulter trifft auf eine zerzauste Hexe, die Sense im Anschlag. Schnell nähert sich die Horrorgestalt, so dass die Gummigeschwüre auf dem bleichen Gummigesicht erst Momente später als unecht ins Bewusstsein rücken. Willkommen auf Burg Frankenstein. Knapp eine Woche vor Halloween hat die Gruselsaison auf dem alten Gemäuer nahe Darmstadt begonnen.Auf der Burg am Rande des Odenwalds steigen schon seit 1976 die Gruselfeste rund um Halloween. Der Zuspruch der Besucher ist ungebrochen. Wie Petra Kämmerer, Sprecherin der Halloween Burg Frankenstein GmbH, sagt, kommen an den drei Wochenenden rund um Halloween etwa 25 0000 Besucher, um sich von Dutzenden verkleideten Mitarbeitern erschrecken zu lassen, um nachgestellte Folterungen auf offener Bühne zu bestaunen oder um selbst mit ausgefallenen Kostümen aufzutreten. Der diesjährige Ticket-Verkauf über das Internet deute darauf hin, dass die Zahlen stabil bleiben.Weil sich die berühmte und inspirierende Reise der britischen Schriftstellerin Mary Shelley auf den europäischen Kontinent 2016 zum 200. Mal jährt, erhält auch ihr Roman «Frankenstein oder Der moderne Prometheus» eine besondere Würdigung auf der Burg. So zeigen Schauspieler auf der Hauptbühne die Show «Frankenstein: Vergangenheit & Gegenwart».Mathias Bührer, der 68 Jahre alte Pächter von Burg Frankenstein, hält es für möglich, dass sich die britische Autorin für ihren weltberühmten Roman von dem angeblich auf Burg Frankenstein geborenen Theologen, Arzt und Anatom Johann Konrad Dippel hat inspirieren lassen. Der soll, im Dienste der Wissenschaft, angeblich auch seltsame Versuche auf der südhessischen Burg unternommen haben.Beweise gibt es dafür nicht.Dem Geschäft haben diese Spekulationen jedenfalls nicht geschadet.Wie Bührer erzählt, hatte er für die erste Halloween-Party auf der Burg einen Stand mit Bratwurst und Cola aufgebaut. «Wir haben mit 500 Leuten gerechnet, es kamen aber mehrere tausend», erinnert er sich lachend. Am Samstag sind mehr als 2500 Menschen auf die etwa 800 Jahre alte Burg gekommen, um sich dort auf einer Art Parcours von Dämonen, Ghouls, Zombies oder Werwölfen erschrecken zu lassen.«Sieh mal da oben, der Höllenfürst selbst ist auch da», sagt eine junge Frau zu ihrem Freund, der sie fest im Arm hält. Tatsächlich, auf alten Mauerresten steht ein Thron im Kunstnebel. Flankiert von Knochen, Schädeln und Fackeln blickt der Teufel in typischer Aufmachung zufrieden über die Heerscharen von Besuchern, die zwischen «Henkerbühne», «Friedhof der Untoten» und «Zombiebühne» unterwegs sind.Auf dem Weg über glitschige Steine begegnen die zumeist jungen Gäste sämtlichen Figuren des Genres. Dazu zählt etwa ein Wahnsinniger mit Kettensäge oder der zurzeit sehr im Rampenlicht stehende Horror-Clown. Mit grässlichen Fratzen taucht er plötzlich hinter den Besuchern auf, die zumeist dicht gedrängt in der Menge kaum Flüchtmöglichkeiten haben. Wie Werwölfe, Hexen oder sonstige Archetypen der Gruselkultur, so betatscht auch der Clown gerne junge Frauen, zumeist am Kopf. Ihre gellende Schreie dringen über die hohen Burgmauern.«Mir reicht es jetzt, ich brauche etwas zu trinken», sagt eine blonde Studentin zu ihrer Freundin. Auch dafür ist gesorgt. Wer sich von dem Schrecken erholen will, kann in der «monsterfreien Zone» einen Drink zu sich nehmen. Hier gibt es «Lynchburg-Lemonade» oder «Tequila Hellrise» und «Dracula-Schoki». Die Gäste sollen schließlich nicht vergessen, wo sie sind. Wieso Menschen so erpicht darauf sind, sich erschrecken zu lassen, das Adrenalin durch ihren Körper strömen zu lassen? All das sei ein großes Faszinosum, sagt Burgpächter Mathias Bührer und zuckt mit den Schultern.Auf der mit Galgen und Fallbeil ausgestatteten Henkerbühne hat soeben ein maskierter Hüne mit einem riesigen Hammer irgendetwas zerschlagen. Was es ist, das lässt sich aus der Entfernung nicht sehen. Aber eine rote Flüssigkeit spritzt auf die vordere Reihe der johlenden Zuschauer. Applaus brandet auf. «Schon irgendwie witzig», sagt einer der vielen Security-Männer. Dann kichert er.