Rasant, spritzig, mit überraschenden Einlagen und vor allem hochpolitisch, so präsentiert sich heute Abend die Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. In ihrem 62. Jahr kommt die Mutter aller Fernsehsitzungen deutlich frischer daher als im Vorjahr – im Gegensatz zum ZDF setzt der SWR in diesem Jahr auf eine schnellere Redner-Taktung, auf belebende Zwischennummern mit grantelnden Alten à la Muppets-Show. Vor allem aber sorgen die politischen Redner für Ovationen im Saal.

Es ist wieder einmal Oberfastnachter Andreas Schmitt, der es auf den Punkt bringt: „Das freie Wort des Narren hat eine Stimme“, sagte der Sitzungspräsident von „Mainz bleibt Mainz“. Rechtspopulisten, AfD, der türkische Präsident Recep Erdogan und natürlich US-Präsident Donald Trump – selten hat man die Mainzer Narren so ungeschönt Klartext über Despoten und Freiheitsbedroher reden hören.

Schwungvoller Altmeister

Das fängt schon mit Protokoller Erhard Grom an: Der Altmeister, der mit seinem schwungvollen Jahresrückblick den Till verdrängte, steckt AfD-Chefin Frauke Petry unter eine schalldichte Burka und inthronisiert kurzerhand Donald Duck als US-Präsidenten: Die Ente sei weder verlogen, noch aggressiv oder beleidigend, dazu sympathischer, lustiger, und kein „notgeiler alter Säckel“...

Lars Reichow nennt den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke gar eine „Mickimaus-Ausgabe von Goebbels“ und meint, „dem geistig obdachlosen Höcke ist eine einstündige Nazirede herausgerutscht.“

Erdogan demoliere auf dem Rücken des türkischen Volkes die Demokratie, und der „Alp-Trump“ in den USA hat „Hochstapelei im Endstadium mit Dünnpfiff in 140 Zeichen.“ Bei „Guddi Gutenberg“ alias Hans-Peter Betz ist Trump ein „Arsch mit Ohren“, ein Rassist und Lügner, und die AfD „die Bremsspur in der Unterhose Deutschlands“.

In seinem letzten Vortrag als „Guddi Gutenberg“ teilt Betz in alle Richtungen aus, spießt „grüne Träumerein“ ebenso auf wie den Brexit. Europa lebe seit 72 Jahren in Frieden und Freiheit, „das sollten wir uns nicht kaputt machen lassen“, mahnt der „Guddi“ – „weder von braunen populistischen Kanalratten, noch von strenggläubigen Dattelbaumschüttlern mit Detonationshintergrund.“

Politischer Vortrag

Der Saal dankt mit donnernden Ovationen dem Narren für die klaren Worte – und das erlebt auch eine Stunde später Andreas Schmitt: Dessen „Obermessdiener“ kommt in diesem Jahr de facto als politischer Vortrag daher und schreibt Erdogan ins Stammbuch: „Wer die Wahrheit Lüge nennt, ist ein Verbrecher“, sagt Schmitt: „Das sag ich so laut, wie ich nur kann,/ Du Pinocchio vom Bosporus, und jetzt zeig mich an.“

Aber es geht bei weitem nicht nur ernst zu bei „Mainz bleibt Mainz“: Alexander Leber als „Polizist“ und Jürgen Wiesmann als „Ernst Lustig“ liefern herrlich närrische Kokolores-Vorträge ab, Detlev Schönauer seziert als Bio-Lehrer erneut deutsche Sprache und gesellschaftliche Fauxpas. Doch es sind die Jungen, die für echten Schwung in der Sitzung sorgen: Die Schnorreswackler brillieren mit zwei Gesangseinlagen, Musiker Andy Ost spielt sich großartig durch die Hitparade.

Dazu legen Thomas Becker und Frank Brunswig mit den „Trumps aus der Pfalz“ eine grandiose Trump-Parodie hin. Für den furiosen Schlussakkord aber sorgen erneut Christian Schier und Martin Heininger: Das Comedy-Duo brilliert mit einer Fastnachtsposse zum Thema „Der Zug fällt aus“ mit einem Mix aus skurriler Narretei und grandiosen Musik-Verschnitten, bevor die Mainzer Hofsänger mit einem Medley zum großen Finale überleiten. Die Sitzung wird ab 20.15 Uhr live aus dem Kurfürstlichen Schloss in der ARD übertragen.

Aktuelle und historische Bilderstrecken, zu Fastnachts-Umzügen, Tipps gegen den Kater oder einen Persönlichkeitstest „Wie närrisch sind Sie?“ finden Sie im Internet unter www.fnp.de/fastnacht