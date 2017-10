Gülle-Unfall verunreinigt Flüsse in Westhessen

Mehrere Hunderttausend Liter Gülle sind in Weilmünster aus einer defekten Biogasanlage ausgetreten und haben Gewässer verschmutzt. Der Unfall wurde am Donnerstagvormittag gemeldet, wie die Polizei in Wiesbaden am Abend auf Anfrage bestätigte. Nach einem Bericht von „hessenschau.de” floss die Gülle in den angrenzenden Bleidenbach und von dort aus in Weil und Lahn. Winfried Klein, Gewässerwart des Fischereisportvereins Oberlahn, sagte dem Hessischen Rundfunk: „Es ist eine Katastrophe. Der Bleidenbach ist kaputt, die Weil ist kaputt. Alle Fische sind tot.” An den Ufern würden verendete Tiere angeschwemmt. Eine Fachfirma sei beauftragt worden, um die Folgen des Gülle-Unfalls einzudämmen.

(dpa)