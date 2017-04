Gutachten in Prozess um Schüsse auf Asylunterkunft

Der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen Schüssen auf eine Asylunterkunft in Hofheim (Taunus) wird heute mit dem Gutachten eines Alkoholsachverständigen fortgesetzt. Der Angeklagte steht seit Ende März wegen Sachbeschädigung vor dem Landgericht Frankfurt. Verletzt wurde in der von mehreren Personen bewohnten Unterkunft niemand. Zu Prozessbeginn hatte der Angeklagte inhaltliche Nähe zu rechtsextremem Gedankengut zugegeben. Das Gutachten soll Klarheit bringen, ob auch ein Suchtproblem besteht. In erster Instanz war der Angeklagte verwarnt worden. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Berufung ein. Die zehn Schüsse aus einer Gaspistole verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

(dpa)