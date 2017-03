Gutachten zu Ditib noch in diesem Schuljahr erwartet

Das Kultusministerium rechnet noch in diesem Schuljahr mit einem Ergebnis des Gutachtens über den Moscheeverband Ditib und den islamischen Religionsunterricht in Hessen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte Anfang Februar drei Wissenschaftler damit beauftragt. Der Grund: „Wir möchten der Frage nachgehen, ob unser Kooperationspartner weiterhin in hinreichendem Maße unabhängig vom türkischen Staat ist.”

Der Landeselternbeirat Hessen fordert in einem Schreiben an den Minister, die Zusammenarbeit mit Ditib ruhen zu lassen und die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit vom Ergebnis des Gutachtens abhängig zu machen. Der Unterricht solle aber nicht unterbrochen werden, sagte der Landesvorsitzende Reiner Pilz am Donnerstag.

Das Gutachten sei der richtige Weg. „Mögliche Einflussnahmen der türkischen Regierung auf den islamischen Religionsunterricht in Hessen und auf die Lehrkräfte müssen ebenso ausgeschlossen werden, wie die Sammlung vertraulicher Informationen durch den Ditib.”

Rund 3200 Schüler besuchen an 56 Grundschulen den bekenntnisorientierten Religionsunterricht in Kooperation mit Ditib oder anderen.

(dpa)