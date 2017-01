Gute Vorzeichen für stabilen Arbeitsmarkt im Dezember

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Hessen ist nach wie vor groß. Wie sich die robuste Konjunktur tatsächlich auf die Beschäftigung im Dezember ausgewirkt hat, will die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) heute mitteilen. Im November waren 163 791 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das war der niedrigste Stand in dem Monat seit 25 Jahren. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 5,0 Prozent. Üblicherweise steigen die Erwerbslosenzahlen im Winter leicht, weil witterungsbedingt Beschäftigte in Außenberufen - etwa auf dem Bau oder in Gärtnereien - sich vorübergehend arbeitslos melden. Andererseits ist zum Beispiel im Handel im Weihnachtsgeschäft der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften groß.

(dpa)