Gutes Auslandsgeschäft beschert Kfz-Branche Rekordumsätze

Grippewelle bremst Zugverkehr in Mittelhessen weiter aus

Gießen. Die Grippewelle bremst den Bahnverkehr in Mittelhessen weiterhin aus. Die Lage verbessere sich zwar allmählich, doch der Krankenstand unter den Lokführern in Gießen sei noch immer hoch, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. mehr