HSG Wetzlar trägt Pokal-Achtelfinale gegen Leipzig aus

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar zieht für das Achtelfinale im DHB-Pokal gegen den Ligarivalen SC DHfK Leipzig um. Die Partie am 26. Oktober (19.30 Uhr) findet im Sportzentrum Hüttenberg statt, teilten die Mittelhessen am Freitag mit. Die eigentliche Heimspielstätte der Wetzlarer, die Rittal Arena, ist am Spieltag anderweitig belegt und die Sporthalle Dutenhofen aufgrund der Regularien des Deutschen Handballbundes (DHB) und der Handball Bundesliga (HBL) nicht nutzbar. „Wir sind der Gemeinde Hüttenberg und den Verantwortlichen des TV Hüttenberg wirklich sehr dankbar, dass sie uns in dieser Situation schnell und unbürokratisch unterstützt haben”, sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.

