HSG Wetzlar verliert im Pokal-Achtelfinale gegen Leipzig

Der Traum vom erstmaligen Einzug ins Finalturnier des DHB-Pokals wird sich für die HSG Wetzlar auch in diesem Jahr nicht erfüllen. Der mittelhessische Handball-Bundesligist verlor am Mittwoch das Achtelfinalspiel gegen den Ligarivalen SC DHfK Leipzig mit 25:27 (12:15) und schied aus. Vor 1223 Zuschauern in der Sporthalle Hüttenberg war Kristian Björnsen mit sieben Toren bester Werfer für Wetzlar, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern.

Weil die heimische Rittal Arena belegt war, musste die HSG im benachbarten Hüttenberg antreten. Dennoch agierte der Gastgeber lange sehr konzentriert. Bis zur 50. Minute sah alles nach einem Erfolg für die Hessen aus, doch Leipzig drehte am Ende auf und damit die Partie.

(dpa)