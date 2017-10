Prozess: Haftstrafen für islamistische Kämpfer

In Somalia und Syrien haben sich die beiden Männer islamistischen Terroreinheiten angeschlossen und an den Waffen ausbilden lassen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat sie dafür nun zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat am Freitag zwei islamistische Kämpfer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie Mitglied in Terrorvereinigungen im Ausland waren.

Bereits seit vergangenen November musste sich der Vorsitzende Richter, Thomas Sagebiel, mit dem heute 29 Jahre alten gebürtigen Somalier Abshir A. befassen. Der in Offenbach aufgewachsene Mann hatte sich nach einer Pilgerreise nach Mekka zunehmend radikalisiert. Sein Bart sei immer länger geworden und anstatt in die Schule sei er in die Moschee gegangen, so Sagebiel. Spätestens 2011 sei es dann zu ersten Kontakten in islamistische Kreise gekommen. Anfang 2012 sei dann die Ausreise in sein Heimatland erfolgt. Dort habe er sich der Terrormiliz „Al-Shabaab“ angeschlossen und militärisch ausbilden lassen. Dass dies beileibe kein Zuckerschlecken gewesen sei, ließ Richter Sagebiel in seiner Urteilsbegründung erkennen: „Die Trainingslager wurden von hartem Drill und drakonischen Strafen bei kleinsten Verfehlungen bestimmt.“

Falsche Zeugnisse

Die ständigen körperlichen Belastungen und der verordnete Schlafentzug gingen offenbar auch auf die Knochen des jungen Islamisten. Irgendwann habe er nicht mehr die Waffe halten können und bei seinen Vorgesetzten um Entlassung gebeten.

Um einer Bestrafung bei seiner Rückkehr nach Deutschland zu entgehen, versuchte, seinen Somalia-Aufenthalt zu legalisieren. Von dem Leiter einer somalischen Schule ließ er sich kurzerhand falsche Zeugnisse ausstellen. Helfen konnte ihm diese allerdings nicht. Bei seiner Einreise am Frankfurter Flughafen im Juli vergangenen Jahres waren die Behörden bereits vorbereitet. Die Handschellen klickten und A. kam in Haft. Der Haftbefehl blieb auch nach seiner Verurteilung zu zwei Jahren und zehn Monaten bestehen.

Im Gegensatz zu A., der vor Gericht seine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung stets bestritt und dessen Verteidiger deshalb einen Freispruch für ihn beantragt hatte, zeigte sich der türkischstämmige Berufskraftfahrer Özkan C., einsichtiger. Gegen ihn läuft seit Ende März dieses Jahres ein Prozess. Der 29-Jährige gab zu, gemeinsam mit seiner irakischen Ehefrau im Sommer 2013 über die Türkei nach Syrien ausgereist zu sein, wo sie von Gesinnungsgenossen des syrischen IS-Ablegers „Junud-al-Sham“ in Empfang genommen wurden. Immer dann aber, wenn es um Namen und Wohnorte diverser Mitkämpfer ging, blieben die Angaben des Angeklagten vage und unverbindlich. Richter Sagebiel nannte das Geständnis des Mannes deshalb „detailarm und auf Bagatellisierung ausgerichtet“.

Noch nicht rechtskräftig

In Syrien ließ sich der Familienvater, der vor seiner Radikalisierung um das Jahr 2008 herum in Discos und Kneipen ein- und aus-, später nur noch zum Beten in die Moschee gegangen war, an den Waffen ausbilden. Irgendwann kam es im sogenannten „Deutschen Haus“, wo C. mit seiner Frau untergekommen war, zu Missstimmungen.

Während verschiedene Gesinnungsgenossen zu einer anderen islamistischen Organisation übertraten, beschloss C. Ende 2013 die Rückreise nach Deutschland anzutreten. Dort angekommen, zeigte er sich aber keineswegs geläutert. Im Gegenteil: Er warb hierzulande weiterhin für die islamistische Vereinigung. Die Anklage warf ihm daher zusätzlich die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.

Mit seinen Urteilen blieb das Gericht deutlich hinter den Strafanträgen der Anklagevertreter von jeweils dreieinhalb Jahren zurück. Ob sie rechtskräftig werden, darf bezweifelt werden, denn außer des Freispruchs für Abshir A. hatte der Verteidiger für Özkan C. eine Bewährungsstrafe verlangt, aus der nun nichts geworden ist.