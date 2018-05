„Haftwerk”: Produkte aus dem Knast im Internetshop

Handgenähte Taschen, Holz-Eisenbahnen oder Armbänder aus dem Knast: Produkte von Häftlingen aus hessischen Gefängnissen werden künftig über einen Internetshop vermarktet. Unter dem Label „Haftwerk” soll es etwa 70 verschiedene Angebote geben, wie das Justizministerium in Wiesbaden ankündigt. Darunter sind ganz praktische Dinge für den täglichen Gebrauch, wie Trinkbecher oder aus Kaffeesäcken genähte Handtaschen. Zum Verkauf stehen daneben auch kunstvolle Bilder, Statuen oder Schmuck.

„Bei dem Internetshop geht es weniger um Profit, sondern vielmehr darum, auf die Arbeit der Häftlinge aufmerksam zu machen”, erläutert Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU). Auch für die Gefangenen sei es eine wichtige Erfahrung, dass die Produkte, die sie in den Gefängnis-Werkstätten herstellen, wertvoll und gefragt sind. Die Idee für den Internetshop entstand bei einem der jährlichen Stände auf dem Weihnachtsmarkt - diese wird es weiterhin neben dem digitalen Angebot geben.

Die Produkte kommen aus den 16 hessischen Gefängnissen und werden von der Wiesbadener Justizvollzugsanstalt aus an die Käufer verschickt. Dort hat der Ausbildungslehrgang „Logistik” auch die Kartons in verschiedenen Größen entwickelt - ob für ein Glas „Knasthonig” oder eine gusseiserne Feuerstelle. Die Erträge aus dem Shop, für den die Ebay-Plattform genutzt wird, fließen wieder in den Strafvollzug, wie ein Ministeriumssprecher erklärt. Dafür werde unter anderem neues Material gekauft. Der Shop soll am Wochenende öffnen.

In hessischen Gefängnissen sitzen rund 4800 Männer und Frauen ein. Es geht im Vollzug nicht nur darum, eine Strafe zu verbüßen, sondern auch um eine soziale Wiedereingliederung nach der Haft. Die Gefangenen können in verschiedenen Eigenbetrieben wie Schreinereien, Bäckereien oder Schlossereien arbeiten.

