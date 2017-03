Hessen hält an Veräußerungsplänen fest: Hahn-Verkauf geht weiter

Schock aus Hessen: Zwei Stunden vor dem Termin ließ das Land Hessen den Notartermin für den Verkauf der Anteile am Flughafen Hahn platzen – wegen fehlender Informationen über einen der Käufer. Rheinland-Pfalz hat am Mittwochabend trotzdem seine Anteile verkauft.

Es war um 13 Uhr am Mittwoch, als das schöne Gebilde plötzlich wieder ins Wanken geriet: Das Land Hessen sagte den für 15 Uhr angesetzten Notartermin für den Verkauf des Flughafens Hahn plötzlich wieder ab. In Mainz war das Rätselraten groß: Er wisse nichts Genaues, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) noch am Donnerstagnachmittag: „Es gibt keinen Brandanruf des hessischen Kollegen bei uns.“

Info: Das plant der Investor HNA mit dem Flughafen Hahn Falls es zur Punktlandung mit dem Verkauf kommt, könnte der Hunsrück-Flughafen Hahn im Mai neue Gesellschafter haben.

Der Vorgang weckte ungute Erinnerungen an den Juni 2016: Auch damals hatte Rheinland-Pfalz schon stolz einen Käufer aus China für den hoch defizitären Hunsrück-Airport präsentiert, doch in letzter Minute platzte der Deal – der Käufer entpuppte sich als Hochstapler ohne Geld, dafür mit einer Briefkastenfirma über einem Reifenhandel. Man habe aus der Geschichte mit SYT damals gelernt, betonte Lewentz am Donnerstag.

Lewentz war sogar persönlich nach China gereist, um sich den Käufer, die chinesische HNA-Gruppe, anzusehen. Der Minister kam tief beeindruckt zurück: Die HNA besitzt mehrere Flughäfen in China, sowie die viertgrößte Airline des Landes, habe sich kürzlich bei der Deutschen Bank eingekauft und sei dazu führend im Containerleasing und im Catering – bei einem Umsatz von 29 Milliarden US-Dollar pro Jahr. „Deren Expertise ist für den Hahn wie maßgeschneidert“, sagte Lewentz, „wir haben einen starken Partner für die Region gefunden.“

Am Mittwochabend um 21.05 Uhr unterzeichnete das Land Rheinland-Pfalz den Kaufvertrag mit der deutschen HNA Airport Group GmbH für die 82,5 Prozent Anteile an der Flughafengesellschaft. Der Kaufpreis von 15,1 Millionen Euro sei auch bereits auf ein Notarkonto eingegangen. Davon sind 10 Millionen Euro reiner Kaufpreis; mit 5 Millionen Euro löst die HNA ein Darlehen des Landes ab, das die Liquidität des Unternehmens sichert.

Die Chinesen wollten den Flughafenbetrieb am Hahn weiterführen und zunächst mit drei zusätzlichen Passagier- und drei Fracht-Flügen pro Woche stärken, sagte Lewentz. Die Fracht solle deutlich gesteigert werden, zudem wolle HNA mit der Schaffung von Hotels und Einkaufsmöglichkeiten Geld verdienen. Dem Land liege ein erster Businessplan vor, sagte Lewentz, der Käufer plane größere Umstrukturierungen am Flughafen.

Noch stehen aber weitere Schritte im Verkaufsverfahren an: So muss noch der rheinland-pfälzische Landtag zustimmen, das soll noch vor Ostern geschehen. Zudem müssen Kartellrechtsfragen geklärt werden und die EU ihre Zustimmung wegen möglicher Beihilfen geben. Dem Käufer winken Beihilfen des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 75 Millionen Euro für Betrieb, Investitionen sowie für Sicherheit und Brandschutz – sofern er entsprechend investiert. HNA spreche von 50 Millionen Euro möglicher Investitionen, sagte Lewentz, der Verkauf sei nicht gefährdet und könne bis Ende April abgeschlossen sein.

Hessen allerdings lässt den Zeitplan für den Verkauf seiner Anteile derzeit noch offen. Es hätten sich „kurzfristig offene Fragen hinsichtlich der Struktur auf der Käuferseite ergeben“, teilte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Mittwoch mit – völlig überraschend. Am Donnerstag dann die Aufklärung: Die hessischen Anteile in Höhe von 17,5 Prozent soll das pfälzisch-chinesische Unternehmen ADC um den früheren Mainzer Staatssekretär Siegfried Englert kaufen.

Die ADC habe aber „sehr kurzfristig eine neue Person präsentiert, die Erwerber unserer Anteile werden soll, die aber in den Verhandlungen bis dato keine Rolle gespielt hatte“, erklärte Schäfer am Donnerstag. Nun wolle man erst einmal „wissen, mit wem wir es zu tun haben“. Verhandelt werden soll aber weiter, im Gespräch ist hier eine Kaufsumme von zwei Millionen Euro.

Bei ADC zeigte man sich zerknirscht: Es gehe um die Aufnahme eines zusätzlichen chinesischen Gesellschafters, „aus Dank“, weil er geholfen habe, „bei HNA die Türen aufzumachen“, sagte Englert der dpa. Das habe man gegenüber dem Land Hessen „juristisch nicht gut vorbereitet“, wolle die fehlenden Dokumente wie beglaubigte Übersetzungen jetzt aber schnell nachliefern. Das sei „Schlamperei“ und eine peinliche Panne, fügte Englert hinzu.

Die ADC GmbH hat elf Gesellschafter mit einem Stammkapital von zehn Millionen Euro, davon haben fünf ihren Sitz in China und zwei in Deutschland. Zu den Gesellschaftern gehört auch Englert, der den Deal mit anbahnte. ADC war im ersten Bieterverfahren nicht zum Zuge gekommen, weil sie lediglich einen Euro Kaufpreis bot und zudem die Kooperation mit HNA noch nicht komplett war. In Mainz heißt es unterdessen: Notfalls werde es eben für eine Übergangszeit einen Käufer HNA mit einem temporären Partner Hessen geben.