In ganz Hessen führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Viele hielten sich an die Tempolimits. Manche zeigten sich von der groß angelegten Aktion wiederum unbeeindruckt - wie ein Raser auf der B44 bei Biblis.

Bei einer großen Kontrollaktion auf Hessens Straßen hat die Polizei am Mittwoch mehrere Raser erwischt. Zu den Temposündern gehörte ein Fahrer auf der Bundesstraße 44 bei Biblis in Südhessen, der mit 189 Stundenkilometern statt der erlaubten 100 unterwegs war. Insgesamt ergebe sich zur Halbzeit des europaweit durchgeführten «Speedmarathons» aber ein gemischtes Bild, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag. Geblitzt wurde an rund 300 Kontrollstellen ab 6.00 Uhr morgens. Die Aktion sollte bis 22.00 Uhr laufen. Rund 700 Beamte und Mitarbeiter der Kommunen waren im Einsatz.

An manch einer Messstelle seien so viele Fahrer wie sonst auch geblitzt worden, berichtete der Sprecher. Andernorts seien die Verkehrsteilnehmer durch vorbildliches Verhalten aufgefallen. So wurden an der Frankfurter Miquelallee 298 Fahrer erfasst - aber alle hielten sich ans Tempolimit.

Hintergrund des «Speedmarathon», zuvor auch Blitzermarathon genannt, ist eine Aktionswoche des europäischen Polizei-Netzwerks Tispol. Die Organisation will die Zahl der Unfallopfer verringern. Es geht den Angaben zufolge nicht darum, möglichst viele Raser zu erwischen, sondern auf Gefahrenstellen im Verkehr aufmerksam zu machen.

Zu schnelles Fahren zählt nach Angaben der Polizei zu den häufigsten Ursachen bei schweren Unfällen mit Toten oder Verletzten. Nicht alle Bundesländer sind in diesem Jahr bei dem eintägigen «Speedmarathon» dabei, so verzichten zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg auf eine Teilnahme.

Bei der Kontrollaktion im vergangenen Jahr waren in Hessen rund 190 000 Fahrzeuge an den Messstellen erfasst worden, davon waren etwa 10 000 Fahrer zu schnell. Die Ergebnisse der diesjährigen Aktion sollten Donnerstagmittag vorliegen.

(dpa)