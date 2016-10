Halloween in Hessen: Halloween-Warnungen der hessischen Polizei

Mit Blick auf den bevorstehenden Halloweenabend rät die Polizei in Hessen zu maßvollen Streichen. „Nicht alles, was Spaß macht, ist auch erlaubt”, heißt es bei der Polizei in Wiesbaden. Wer Hauswände mit Eiern bewerfe, Pflanzen herausreiße oder Autos beschmiere, müsse mit einer Anzeige rechnen. In den vergangenen Jahren seien wegen der Reinigung von Fassaden hohe Kosten entstanden. Das Landeskriminalamt (LKA) empfiehlt Eltern, zu überprüfen, was ihre Kinder mitnehmen, wenn sie verkleidet auf die Straße gehen und nach „Süßem oder Saurem” fragen.

Nach Vorfällen mit Grusel-Clowns, die in letzter Zeit auch in Hessen ihr Unwesen getrieben haben, warnt die Polizei in Wiesbaden: Bei Clowns, die andere Menschen in Angst und Schrecken versetzten, höre der Spaß auf. Aus den bösen Streichen könne schnell eine Straftat werden. „Nicht hinter jeder Ecke lauert ein Clown”, sagt ein Sprecher des LKA. An Halloween seien die Beamten wegen der vielen Menschen auf den Straßen jedes Jahr besonders aufmerksam. Es gebe aber keinen Grund zur Sorge. Wem doch ein gruseliger oder bedrohlicher Clown begegne, der solle um Hilfe zu rufen, sich entfernen und den Notruf 110 wählen.

In Offenbach sieht die Polizei dem Abend gelassen entgegen. „Mit Halloweenscherzen haben wir inzwischen Erfahrung”, sagt eine Sprecherin. „Die Leute sollen auch ihren Spaß haben dürfen”.

Gefeiert wird Halloween am 31. Oktober, dem Vorabend von Allerheiligen. In den USA organisieren die Menschen Umzüge, gruseligen Schabernack und Partys. Auch in Deutschland ziehen inzwischen viele verkleidete Kinder durch die Straßen und fordern an den Türen „Süßes oder Saures”.

(dpa)