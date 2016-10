Hambüchen turnt in der Bundesliga für Obere Lahn

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen wird auch nach seinem Triumph bei den Spielen von Rio de Janeiro in der Bundesliga für die KTV Obere Lahn an den Start gehen. Beim Heimwettkampf gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau am 22. Oktober in Marburg will der Wetzlarer zum ersten Mal in dieser Saison das Team unterstützen, zu dem er nach einjährigem Gastspiel beim MTV Stuttgart zurückgekehrt ist. Das erklärte der Turner am Freitag bei einem Pressetermin in der mittelhessischen Universitätsstadt.

Allerdings wird der 28-Jährige wohl nur am Sprung starten. Die zahlreichen Termine, die Hambüchen seit seiner Rückkehr aus Brasilien wahrgenommen hat, hätten ihm nicht viel Zeit zum Training gelassen. „Außerdem ist die Schulterproblematik wieder aufgetaucht”, erklärte er. Das Gelenk hatte ihm schon im Vorfeld der Spiele starke Probleme bereitet und seine Olympia-Teilnahme lange infrage gestellt. „So schlimm wie vorher ist es nicht”, sagte Hambüchen. „Aber man muss erst mal sehen, wie sich das entwickelt.”

Auch im weiteren Verlauf der Saison würde der Goldmedaillengewinner seiner Mannschaft in der Deutschen Turnliga (DTL) gern helfen und dabei vielleicht sogar noch einmal ans Reck gehen. „Beim letzten Heimwettkampf am 19. November gegen Siegen bin ich auf jeden Fall noch mal dabei”, sagte Hambüchen. Wann er seine aktive Karriere endgültig beendet, ließ er offen: „Keine Ahnung, ob das meine letzte Saison ist oder ich nächstes Jahr noch einmal dabei bin.”

