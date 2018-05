Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen wirbt in Hessen für eine Kampagne, damit auch Erwachsene den Mut zum Lesen und Schreiben lernen aufbringen. Heute wird der in Wetzlar aufgewachsene Hambüchen zusammen mit Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) das aktuelle Projekt in Wiesbaden vorstellen. Es steht unter dem Motto „Grundbildung am Arbeitsplatz”. Hambüchen ist seit 2017 auch Hessens Botschafter für Alphabetisierung.

(dpa)