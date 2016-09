Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt: Hammer-Attacke im Jobcenter Dietzenbach

Es passierte gestern Mittag, um 12.10 Uhr: Im Dietzenbacher Jobcenter „Pro Arbeit“ in der Albert-Einstein-Straße schlug ein 51 Jahre alter Mann aus Obertshausen einem Mitarbeiter der Behörde mit einem Hammer gegen den Kopf. Der 64-Jährige wurde in seinem Büro lebensgefährlich verletzt. Am Nachmittag wurde das Opfer in Offenbach notoperiert.

„Der Tatverdächtige wurde am Nachmittag von der Kripo Offenbach befragt“, berichtete Polizeisprecher Rudi Neu dieser Zeitung. Das Motiv für die Hammer-Attacke in einem Nebengebäude des Jobcenters war gestern noch unklar, die Staatsanwaltschaft wolle sich heute dazu äußern, kündigte Neu an. Einen islamistischen Hintergrund schloss der Polizeisprecher aus, bei dem Verdächtigen handele es sich um einem Vietnamesen. Das Amt bleibt heute geschlossen.

Das Jobcenter der Kreisstadt des Kreises Offenbach war im Januar schon einmal in die Schlagzeilen geraten. Damals waren dort Schüsse gefallen, es war aber niemand verletzt worden. Auch in anderen Städten ist es schon zu gewaltsamen Angriffen in Arbeitsagenturen gekommen. So stach 2011 im Frankfurter Jobcenter auf der Mainzer Landstraße eine Nigerianerin auf einen Polizisten ein, woraufhin sie von einer anderen Polizistin erschossen wurde. 2014 erstach ein Mann im Jobcenter von Rothenburg ob der Tauber einen Mitarbeiter aus Verärgerung über ein Gutachten. ch