Hand steckt in S-Bahn-Tür fest: Mann wird mitgeschleift

Weil seine Hand in der Schiebetür einer S-Bahn klemmmte, ist ein Mann in Frankfurt mehrere Meter mitgeschleift worden. Der 44-Jährige habe sich dabei eine Platzwunde am Kopf zugezogen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Unfall ereignete sich bereits am Sonntagmittag an der unterirdischen Station Hauptwache. Der 44-Jährige sei beim Anfahren der Bahn gestürzt. Der genaue Hergang war den Angaben zufolge noch unklar, die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)